Napoli-Juve, da domani i biglietti: 50 euro le Curve, Distinti a 80 euro

Si aprirà domani alle 12.00 la vendita dei biglietti per la gara tra Napoli e Juventus del prossimo sabato 11 settembre. Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata agli abbonati che sono in possesso di regolare voucher, poi sarà allargata agli altri tifosi.

LEGGI ANCHE Napoli, Meret ko in nazionale: frattura delle vertebre lombari

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 80,00

Curve € 50,00