«Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli Sempre». Queste le parole comunicate dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis dopo il match vinto contro la Juventus al San Paolo.Il patron napoletano dunque torna a farsi sentire per la prima volta durante gestione Gattuso. La società sta operando ora sul mercato per regalare alla squadra gli ultimi tasselli.