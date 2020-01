© RIPRODUZIONE RISERVATA

, Ospina ieri non si è allenato per una gastroenterite: difficile, quindi, prevedere un recupero in tempo utile, anche se soltanto stamattina dopo l'ultima sgambatura a Castel Volturno il tecnico Gattuso prenderà l'ultima decisione.Un nuovo avvicendamento in porta quindi, dopo la scelta dell'allenatore di puntare su Ospina sottolineando la grande qualità del portiere colombiano di saper giocare molto bene con i piedi e di impostare al meglio in tal senso la manovra dal basso. Rientra Meret, quindi, che l'anno scorso proprio contro la Juventus al San Paolo ha vissuto una delle maggiori amarezze: venne espulso infatti per un contatto molto dubbio con Cristiano Ronaldo (intervento conseguente a un errore in appoggio di Malcuit) dopo solo 27 minuti e dalla successiva punizione arrivò il gol del vantaggio di Pjanic con un'esecuzione perfetta dal limite. Stasera anche per lui, quindi, può essere l'occasione per una rivincita contro i bianconeri, oltre che la possibilità di tornare protagonista dopo aver saltato le ultime quattro partite (le due con la Lazio di campionato e coppa Italia e quelle con Perugia e Fiorentina). L'ultima gara da titolare per lui contro l'Inter al San Paolo, il 6 gennaio, una serata negativa con l'errore commesso in occasione del secondo gol di Lukaku e chiusa con tre reti al passivo. Durante il match accusò anche una contusione a un fianco che lo costrinse poi a saltare per infortunio la successiva sfida con la Lazio quando non venne convocato. Meret torna in porta, quindi, esattamente dopo venti giorni e sarà probabilmente l'unica novità rispetto alla squadra schierata da Gattuso contro la Lazio.Nell'ultimo match di coppa Italia il Napoli non ha preso gol, come nella precedente sfida della manifestazione tricolore con il Perugia. Le reti al passivo rappresentano fin qui uno dei maggiori problemi degli azzurri in campionato, soprattutto in riferimento alle reti subite in riferimento al numero di tiri in porta subiti. Importantissima più che mai sarà la fase difensiva contro la Juventus e Gattuso riconfermerà inizialmente la linea a quattro scelta contro la Lazio con Manolas e Di Lorenzo coppia centrale e Hysaj e Mario Rui terzini., ancora out invece Koulibaly. Probabile anche la riconferma in blocco del centrocampo scelto da Gattuso contro la Lazio con Demme playmaker, l'altro neoacquisto Lobotka mezzala destra e Zielinski a sinistra. In attacco il tridente Callejon-Milik-Insigne.