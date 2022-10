Napoli, con la Juve di venerdì: anticipi e posticipi di gennaio

La Lega Serie A ha comunicato oggi gli orari di tutte le partite che si giocheranno tra la diciassettesima e la ventunesima giornata di campionato, dopo il Mondiale in Qatar. Già conosciuto l'orario di Inter-Napoli, gara di rientro dopo la sosta il 4 gennaio, poi la sfida alla Samp della squadra di Spalletti quattro giorni dopo a genova che si giocherà di domenica alle 18. Napoli-Juventus in programma di venerdi 13 gennaio alle 20.45, il derby con la Salernitana in anticipo al sabato (21 gennaio) mentre il ritorno con la Roma sarà in posticipo serale domenica 29 gennaio.

Il calendario:

Inter-Napoli, mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Napoli, domenica 8 gennaio ore 18.00

Napoli-Juventus, venerdì 13 gennaio ore 20.45

Salernitana-Napoli, sabato 21 gennaio ore 18.00

Napoli-Roma, domenica 29 gennaio ore 20.45

Spezia-Napoli, domenica 5 febbraio ore 12.30