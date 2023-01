Szczesny contro Meret, venerdì al “Maradona” si sfidano i due portieri delle difese meno battute della serie A: la Juve è la migliore in assoluto con 7 gol al passivo e il Napoli è secondo con 13. Grande media del polacco che ha subito 3 gol nelle 11 partite in cui è stato schierato da Allegri (gli altri 4 li ha subiti Perin in 6 gare), il numero uno azzurro è stato sempre titolare, 17 partite su 17 in campionato e 6 su 6 in Champions League.



Szczesny sta vivendo un periodo magico insieme alla difesa della Juve e non prende gol da 666 minuti, a un passo dal record di imbattibilità di un portiere straniero in serie A che appartiene a Handanovic (703 minuti). L’ultimo a fargli gol fu Brahim Diaz del Milan al minuto 54 della sfida del “Meazza”, poi il polacco non ha subito reti nelle successive 7 partite in cui ha giocato tra i pali bianconeri (l’imbattibilità consecutiva della Juve è di otto partite tenendo presente anche il match al Bentegodi contro il Verona in cui in porta c’era Perin).

APPROFONDIMENTI Napoli-Juventus, onorare Vialli campione d'allegria: ecco il miglior messaggio anti-violenza Kvaratskhelia, gioia e dolori: con la Juve per ritrovare se stesso e il gol smarrito

Sette le partite di campionato concluse senza incassare gol di Meret, nove in totale considerando le due di Champions League contro i Rangers andata e ritorno: un rendimento costante del portiere friulano che ha mostrato in questa stagione grande continuità ed è stato uno dei protagonisti tra gli azzurri con diverse parate decisive in momenti chiave della partite come quella di domenica scorsa su Verre della Samp e con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Szczesny di cleen-sheet ne ha messi insieme 9 in 11 partite, subendo i 3 gol in due match (uno dalla Roma in casa e due dal Milan in trasferta).



Tutti e due molto forti tra i pali, attenti sui tiri dalla distanza e molto reattivi sulle conclusioni ravvicinate, abilissimi in tal senso a chiudere lo specchio agli attaccanti che si presentano a pochi passi. Tutti e due molto forti nelle uscite basse, attenti in quelle alte e sicuri con i piedi nel far partite l’azione, fondamentali quindi nella costruzione del gioco dal basso. Tutti e due in gran forma, l’attesissimo big match di venerdì al “Maradona” dipenderà anche dalle loro parate decisive.



Tutti e due nazionali: Szczesny è il portiere della Polonia e ha giocato un buon Mondiale parando due rigori, uno a Al Dawsari contro l’Arabia Saudita e un altro a Messi nel match con l’Argentina. Meret è il vice Donnarumma nell’Italia di Mancini e ha fatto l’esordio da titolare nell’amichevole di novembre contro l’Albania.



Il portiere polacco, 32 anni, è alla sesta stagione in maglia bianconera, portiere esperto e di grande affidabilità, l’azzurro, 25 anni, è alla quinta in maglia azzurra, la migliore in assoluto. Grande continuità e prestazioni sempre al top, errori vicini allo zero e parate molto spesso determinanti: a Szczesny toccherà il compito di fermare Osimhen, Kvara e i tanti altri attaccanti pericolosi di Spalletti, a Meret di arginare l’ex Milik, Chiesa e gli altri bianconeri insidiosi in fase offensiva: al “Maradona” è sfida tra numeri uno.