è stato pesantemente fischiato al suo ingresso in campo per Napoli-Juventus. Il tecnico bianconero è entrato in campo e ha abbracciato l'allenatore del Napoli Gattuso mentre i 40.000 del San Paolo lo fischiavano, poi si è seduto in panchina senza rivolgersi al pubblico. Sarri era stato pesantemente fischiato già all'annuncio del suo nome da parte dello speaker del San Paolo che ha atteso qualche secondo lo sfogo dei fischi prima di proseguire con la lettura della panchina juventina.Il tecnico toscano era stato per l'ultima volta al San Paolo ilnell'ultima partita di campionato contro il Crotone, prima di lasciare Napoli per il Chelsea. Nel match d'andata Sarri non era al San Paolo per la polmonite.