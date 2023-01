Inviato a Castel Volturno

Un paio di sospetti alla vigilia li ha ancora lo sciamano: perché la prestazione con l’Inter è ancora davanti ai suoi occhi e, chissà perché, gli continua a ronzare nella testa. Spalletti non perde chissà quanto tempo per parlare alla squadra: una manciata di minuti in tutto per fare una breve analisi della prova con la Sampdoria. Davvero qualche istante. Nessun discorso alla nazione, per carità, perché sa bene che quando si gioca contro la Juve le motivazioni non possono mancare. E parlare non serve a nulla.

Spiegherà semplicemente che il Napoli giocherà davanti a un grande pubblico che li ama e che lui sa che questa squadra, se fa le cose che lui dice di fare, è la più forte. Il capello in testa, visto il vento, stavolta è d’obbligo. Guida ogni istante della lunga seduta di allenamento che vede gli azzurri in campo dal mattino. Guarda i dettagli di ognuno. La classifica resta qualcosa che nessuno deve vedere, commentare. Anche se quei sette punti in più sono ossigeno per Lucianone: si aspetta che la Juventus e Allegri giocheranno una gara di grande attesa, ovvero seguendo la tattica che li ha portati a vincere le ultime otto partite di campionato senza prendere un gol. Spalletti si attende un catenaccione vecchi tempi, motivo per cui pensa a Mario Rui titolare al posto di Olivera. Vero che dal suo lato giocherà uno tra Chiesa e Di Maria ma è anche vero che negli ultimi tempi i bianconeri prendono e partono. E poco altro. La formazione, a ben vedere, è già nella testa del tecnico azzurro: è quella dei titolari, con Zielinski e Kvara che difficilmente verranno messi da parte, nonostante Raspadori scalpiti per un posto tra gli undici iniziali e che possa giocare sia al posto dell’uno che (volendo) dell’altro. Con Kvara si è ripromesso di soffermarsi ancora una volta a parlare nelle prossime ore: anche se sa che è solo un momento di calo atletico. Fisiologico.

Il punto è che quando giocatori come lui non sono in condizione, diventano quasi calciatori normali. Ma cambiare adesso, proprio nella sera dello scontro diretto, in quella che per il popolo napoletano (52mila spettatori paganti, con almeno un altro migliaio di juventini nel settore ospiti) resta sempre la partita più attesa dell’anno, è un azzardo non da Spalletti. Le sicurezze tattiche e tecniche che hanno portato fin qui, al titolo di campione di inverno con due giornate d’anticipo, spingono il tecnico a blindare la sua formazione. Poi, ovviamente, il turnover ci sarà per la notte di Coppa Italia, quella con la Cremonese.



Ovviamente attorno alle certezze del 4-3-3 spallettiano, ronza una sola incognita, piccola piccola: attaccare con Politano oppure con Lozano? Il punto è che i reduci dai Mondiali qualche inghippo atletico lo hanno portato con sé. E si vede. E c’è pure uno come Kim che, in dote dal Qatar, ha portato un piccolo problema fisico che va gestito con attenzione: ma il coreano ieri ha fatto tutto quello che doveva fare a Castel Volturno, all’uscita dal campo si è pure fermato a fare le foto con qualche tifoso che ha sfidato il freddo del litorale domizio e quindi sarà lui a giocare dal primo minuto. E al suo fianco c’è Rrhamani: vero, con l’Inter ha deluso, ma è lui il titolare e bisogna insistere su di lui. Juan Jesus lo sa.

Le scelte spettano a Spalletti, ci mancherebbe, e quando nel ventre di Marassi lo sottolinea con il suo tradizionale impeto, l’impressione è che non ce l’abbia con la stampa. Magari lo chiarirà. Se avrà voglia. Arriva la Juventus al Maradona, il primo scontro al vertice con una big in casa e lo sciamano rassicura tutti in ogni momento sulla forza di questo Napoli. Procede per gradi e mai per salti, lavora di psiche prima che sulla tattica.