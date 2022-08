Napoli-Juve Stabia, la grande festa: l'abbraccio dei 40 mila cuori azzurri

Un altro straordinario abbraccio al Napoli, festa grande oggi al Maradona per l'amichevole con la Juve Stabia: ieri sul sito di ticketone sono andati esauriti nel giro di poche ore i 25mila biglietti gratuiti dei settori aperti (Tribuna Posillipo, distinti superiori e inferiori e settore ospiti). Il club azzurro ha deciso così anche l'apertura degli anelli superiori delle due curve: a partire da oggi alle 12.30 sempre sul sito sport.ticketone.it sarà possibile assicurarsi gratuitamente questa ulteriore scorta di tagliandi (saranno messi in vendita anche i biglietti inferiori del settore ospiti). Saranno quindi presumibilmente intorno ai 40mila gli spettatori presenti oggi allo stadio per il test con la Juve Stabia (ore 18) che sarà preceduto dalla presentazione dei nuovi acquisti.

Alle 14 di ieri è scattata la caccia al biglietto, tifosi in coda virtuale on line sul sito ticketone per potersi assicurare il tagliando gratuito, con dei picchi di attesa previsti di un'ora nelle fasi in cui erano 15mila gli utenti collegati. Una festa al Maradona per vedere gli azzurri con una curiosità particolare per gli ultimi tre acquisti Raspadori, che ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo a Castel Volturno, Ndombele e Simeone: tutti e tre in campo contro la Juve Stabia (la partita sarà visibile gratuitamente su Kiss Kiss Napoli tv sul canale 76 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook del Napoli) e avranno spazio anche Sirigu e Ostigard, gli altri due volti nuovi non ancora schierati in campionato da Spalletti. Giocheranno tutti quelli a disposizione (out solo Demme), un test in vista della trasferta di domenica a Firenze, primo impegno del Napoli contro una big nella giornata di campionato in cui saranno in programma anche Lazio-Inter e Juventus Roma.

E al Franchi sarà forte la spinta dei tifosi azzurri, esauriti molto rapidamente i 1250 biglietti del settore ospiti. Prevendita ieri che è partita decisamente bene (on line e nei punti vendita autorizzati) anche per Napoli-Lecce di mercoledì prossimo al Maradona, in maniera particolare per i distinti e la curva B superiori. Quindi, la previsione è che anche per il match contro la squadra giallorossa, un'altra neo promossa dopo il Monza, ci sarà una presenza massiccia di tifosi. E intanto prosegue la campagna abbonamenti.

L'amichevole di oggi contro la Juve Stabia, che sarà impegnata a cominciare dal 4 settembre nel campionato di serie C, sarà quindi innanzitutto la prima volta con la maglia azzurra di Raspadori, Ndombele e Simeone, che erano in panchina contro il Monza. Tre pedine in più per Spalletti, una rosa ampia per gli impegni sui tre fronti, campionato, Champions League e coppa Italia. Applausi oggi per tutti a cominciare dalla nuova stella Kvaratskhelia, capocannoniere della serie A con 3 gol in due partite, e dal sudcoreano Kim, anche lui splendido protagonista nella sua partita di esordio domenica al Maradona.

Un test a porte aperte, gli azzurri dopo il grande abbraccio di domenica contro il Monza respireranno di nuovo un clima di grande entusiasmo, importante come ulteriore spinta per la trasferta contro la Fiorentina. E Spalletti avrà modo di fare verifiche in vista poi di quelle che saranno le sue scelte per il match di domenica al Franchi: nelle prime due partite il tecnico toscano ha schierato gli stessi undici che hanno risposto alla grande, due vittorie, 9 gol realizzati (Napoli miglior attacco della serie A) e due subiti. Il tecnico contro la Fiorentina potrebbe decidere di proseguire in questa direzione dando poi spazio agli altri a partita in corso, qualche indicazione in più potrà cominciarsi a capire dal test di oggi contro la Juve Stabia