Napoli-Juve Stabia: mercoledì amichevole speciale al Maradona

La notizia era circolata nelle prime ore del pomeriggio, ora è più di una certezza, aspettando il comunicato dei due club con i dettagli. Mercoledi pomeriggio la Juve Stabia sarà di scena al "Maradona" per un'amichevole con il Napoli di Spalletti. Entusiasmo in città per vedere all'opera gli azzurri e contro i gialloblù in quella che potrebbe essere la prima ufficiale degli ultimi innesti del Napoli, da Raspadori a Dombelè fino al Cholito Simeone.