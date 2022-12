Si giocherà domani l'amichevole tra Napoli e Juve Stabia, come comunicato dai canali sociali dei stabiesi in queste ore: la data scelta è domani 30 dicembre, quando le due formazioni si incontreranno a Castel Volturno prima del capodanno. Le squadra si erano incontrate già a settembre in amichevole ma al Maradona.