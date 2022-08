Live Napoli-Juve Stabia 0-0: è già festa allo stadio Maradona

È tutto pronto per la grande festa allo stadio Maradona: Napoli-Juve Stabia arriva dopo due giornate di campionato, con gli azzurri primi in classifica a punteggio pieno, ma è l'occasione buona per presentare cinque nuovi acquisti che non hanno ancora debuttato in serie A: Raspadori, Simeone, Ndombele, Ostigard e Sirigu. Due di questi, poi, si presenteranno anche davanti ai microfono domani al Konami Training Center di Castel Volturno.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1)

Sirigu; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone. All. Spalletti.

Juve Stabia (4-3-3)

Barosi; Maggioni, Mignanelli, Berardocco, Cinaglia; Tonucci, Guarracino, Scaccabarozzi; Pandolfi, Bentivegna, Ricci. All. Colucci.