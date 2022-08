Napoli, Elmas capitano a sorpresa: «I nuovi sapranno darci una mano»

«Essere capitano del Napoli è un onore, ringrazio Spalletti per avermi scelto». Ha indossato la fascia da capitano per la prima volta Eljif Elmas, un'investitura importante anche se in una gara amichevole: «È un’emozione grande. Dobbiamo ringraziare i tifosi per questo pomeriggio, ci sono sempre accanto e speriamo che lo saranno per tutta la stagione».

«Tutti i nuovi compagni hanno grande qualità, sono brave persone e fortissimi calciatori che potranno darci una mano» ha detto il macedone ai microfoni dei canali ufficiali. «Tanti giovani hanno giocato stasera per la prima volta, saranno il futuro del Napoli. Ndombélé lo conosciamo già bene, è un grande calciatore e spero possa far bene quest’anno e restare l’anno prossimo. Ha fatto un gran gol, può darci una grande mano. A Firenze vogliamo continuare a fare bene, abbiamo già cominciato a preparare la gara. La Fiorentina è forte, ha qualità, dovremo dare tutto in campo per vincere e tornare a casa con tre punti».