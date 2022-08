Napoli-Juve Stabia, è sold out? File online, aperte anche le Curve superiori

Sarà un Maradona da tutto esaurito anche al centro della settimana: l'allenamento congiunto amichevole con la Juve Stabia, annunciato dal club per domani pomeriggio, ha richiamato l'attenzione di tanti tifosi del Napoli che non vogliono perdere l'occasione di vedere da vicino i propri beniamini sul finire d'agosto. File interminabili online sul sito di Ticketone con migliaia di tifosi in fila per accaparrarsi un biglietto gratuito messo a disposizione dal club.

E nel pomeriggio un'altra novità: visto il grandissimo numero di richieste dei tifosi per assistere alla gara amichevole di domani, il club ha deciso di rendere disponibili, sempre gratuitamente, anche gli anelli superiori delle due curve. Come informato dal sito ufficiale azzurro, a partire dalle ore 12.30 di domani mercoledì, sarà possibile richiedere un invito omaggio anche per questi settori sempre su Ticketone. Gli abbonati delle curve potranno assistere all’evento dallo stesso settore per il quale hanno sottoscritto l’abbonamento