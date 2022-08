Napoli, Spalletti chiede altro tempo: «E la Fiorentina è un brutto cliente»

Ottime indicazioni dalla sfida amichevole alla Juve Stabia, per Luciano Spalletti e il Napoli un pomeriggio da ricordare. «È straordinario vedere così tanta gente in un pomeriggio come questo, evidenzia la passione e l’amore dei napoletani per questi colori. C’è un clima e un’atmosfera fantastica, i tifosi ci trasferiscono tanto, ora dobbiamo ripagare questo amore» ha detto l'allenatore azzurro al termine del match.

«La Juve Stabia ha fatto una bella gara, sono due categorie sotto ma sanno stare bene in campo e hanno fatto una grande figura. Avevamo qualche dubbio sulle condizioni di qualcuno ed è stato confermato, allenarsi da solo non è la stessa cosa» ha spiegato. «Raspadori ci ha già fatto vedere la rapidità che è suo marchio di fabbrica. Simeone ha un impatto fisico importante, ma tutti hanno fatto bene, un buon allenamento. Ora tireremo fuori i dati specifici per lavorare con loro. Ndombélé ha rimarcato la qualità che ha con il gol segnato».

«Il 4-2-3-1 ci ha fatto perdere qualche misura, giocare insieme aiuta. Molte volte abbiamo dovuto rincorrere l’avversario, quindi dobbiamo giocare insieme di più», ha continuato Spalletti, che ha messo i puntini sulle i quando si tratta di analizzare il gioco azzurro con il nuovo modulo. «A Firenze c’è voglia di fare il massimo, dare tutto quello che abbiamo. La Fiorentina è un brutto cliente, già lo scorso anno ce l’ha dimostrato e quest’anno si è rinforzata molto».