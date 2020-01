«Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande». Recita così lo striscione apparso in queste ore all'esterno dello stadio San Paolo e firmato dagli ultras della Curva A, una dedica all'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri arrivato in città ieri sera insieme con la Juventus e pronto a sfidare i suoi ex tifosi questa sera.

Napoli si è risvegliata tappezzata di striscioni contro l'allenatore toscano (non solo all'esterno del San Paolo, anche al Maschio Angioino e in altri punti strategici della città), uno che da queste parti si è fatto notare e soprattutto ricordare, che si è fatto amare per quella lotta continua al potere della Juventus, lo stesso che ha poi deciso di sposare questa estate dopo un anno di Chelsea.



