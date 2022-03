Napoli, occhio alla Juve su Olivera: primi contatti, c'è anche Simeone

Il futuro di Mathias Olivera al Napoli non sembra più tanto scontato, perché sulle tracce del terzino sinistro uruguaiano è aumentata la concorrenza. Secondo Marca, nelle ultime settimane la Juventus avrebbe contattato l'entourage del calciatore che tanto bene sta facendo in Liga, per provare a capire se è possibile metter su una trattativa in vista della prossima estate.

La risposta degli agenti del calciatore sarebbe stata chiara: Olivera non parlerà né deciderà del suo futuro fino a quando l'obiettivo salvezza del suo Getafe non sarà raggiunto. La Juve, quindi, dovrà mettersi in fila, proprio come il Napoli e l'Atletico Madrid: anche il Cholo Simeone, infatti, ha indicato alla dirigenza dei biancorossi il nome di Olivera, una corsa a tre che potrebbe anche arricchirsi a fine stagione.