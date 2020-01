LEGGI ANCHE

Il Napoli si rialza in campionato e lo fa contro la prima della classe. I gol die Insigne abbattono la Juve e i due protagonisti in campo sono protagonisti anche in rete. «Una notte fantastica», ha scritto il capitano azzurro, mentre Milik gli fa eco: «Questa è la vittoria di tutti, di una grande Città e di un grande gruppo. Noi siamo il Napoli. La notte è azzurra stasera».Ha trascinato la difesa, invece, Kostas Manolas , il greco leader degli azzurri nelle retrovie. «Complimenti a tutti !! Grande vittoria !! Forza Napoli adesso bisogna pedalare forte!!», ha precisato sui social. Accanto a lui Elseid Hysaj: «Questa è», ha scritto il terzino albanese.