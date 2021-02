Il Napoli si impone 1-0 al Maradona sulla Juventus grazie al rigore realizzato da Lorenzo Insigne, al 100esimo gol con la maglia dei partenopei. Un'ingenuità di Chiellini di fatto ha consentito alla squadra di Gattuso di imporsi su quella di Pirlo nel secondo anticipo del sabato della 22esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero, nel tentativo di proteggere un'uscita di Szczesny su una punizione di Insigne, ha colpito sul volto Rrahmani inducendo Doveri, su segnalazione del Var, ad accordare un rigore che Insigne, che al contrario di quanto avvenuto in Supercoppa, ha trasformato il penalty al 31' del primo tempo, regalando i tre punti al Napoli che grazie a questo successo sale a 40 punti insieme a Roma e Lazio che scenderanno in campo domani, mentre la Juve resta ferma a 42 punti. La due squadre comunque devono ancora recuperare lo sconto diretto d'andata.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Juventus,live tweet di Anna Trieste SPORT Napoli-Juventus, le immagini più belle del match(Newfotosud,... SSCNAPOLI Napoli-Juve, vota il migliore in campo L'ANTICIPO Torino e Genoa non si fanno male:0-0 e punticino per la salvezza IL CASO Napoli-Juve, la contestazione ultrà:«Fuori le palle o...

LA PARTITA IN DIRETTA

Ospina si fa male, gioca Meret. Doccia fredda prima del fischio d'inizio per gli azzurri, in uno stadio Maradona dove imperversa il gelo di Burian. Napoli a trazione anteriore per un Gattuso che si presenta con un inedito pizzetto. Gli occhi del mondo sono sull'ex San Paolo. Propositivi gli azzurri in avvio, Pirlo più attendista. Eppure CR7 prova più volte ad andare alla conclusione, Meret è vigile. Bernardeschi ha la palla dell'1-0 approfittando di un buco a centrocampo ma spara alto. Gli risponde Insigne che cerca il sinistro a giro ma non trova la porta. Ci prova anche Politano e guadagna un angolo. Di Lorenzo si becca un giallo per un fallo a centrocampo. Meret salva su Cristiano Ronaldo, in uscita. Rrahamani prende un colpo al volto in area di rigore bianconera. Il Napoli invoca il rigore, si va al Var. Ed è penalty. Insigne va sul dischetto e si riscatta dopo l'errore in Supercoppa: 1-0 al 30'. Gol numero 100 per Lorenzo. Con tanto di dedica di San Valentino. Una bella iniezione di fiducia. Il capitano è galvanizzato e prova più volte la giocata personale. Chiesa prova il giro ma non trova il sette. Giallo per Cuadrado su un Lozano scatenato che guadagna una bella punizione. Insigne cerca la porta ma para Szczesny. Poi è punizione anche per la Juve. Va CR7 ma prende la barriera. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa Cuadrado non ce la fa, entra Alex Sandro. Morata ci prova di testa subito, a lato. CR7 ci prova due volte, ma non prende la mira. Poi è ancora il portoghese che spara addosso a Meret da angolo. La Juve pressa e il Napoli si rintana in difesa. CR7 ci riprova su punizione ma il tiro è alto. Tacco di Politano per Osimhen, ma la bella giocata non produce frutti. Giallo per Bakayoko che (ormai da parecchie partite) cammina in campo. Chiesa va al tiro pericolosissimo, bravo Meret. Il Napoli inizia a soffrire oltremodo, non si riaffaccia più davanti. Al 60' gli azzurri provano a rialzare la resta, ma Osimhen lì davanti non punge, non è ancora in condizione. La Juve recupera ogni pallone, corre e aggredisce maggiormente. I bianconeri segnano ma sono in fuorigioco. Annusato il pericolo, Gattuso cambia: dentro Elmas e Fabian per Politano e Zielinski. Azzurri con 4-1-4-1. Alex Sandro sfiora la rete, Napoli poco preciso nelle uscite. Entra Kulusevski tra i bianconeri. Capovolgimenti di fronte. Entra anche Petagna per Osimhen. Gli azzurri stringono i denti, sono bassi ma lottano. All'84' brivido: conclusione sul fondo di Chiesa. Meret è poi miracoloso con Morata. Esce uno stremato Insigne per Lobotka. Assedio Juve nel finale. CR7 va di testa, ancora Meret. Sono ben 6 i minuti di recupero. Lozano si fa male, c'è da resistere. Grande sacrificio per una grande vittoria che rilancia Gattuso in classifica.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 20 Zielinski: 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2)

1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 13 Danilo; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 9 Morata, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 19 Bonucci, 28 Demiral, 36 Di Pardo, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 44 Kulusevski, 51 Peeters. All. Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA