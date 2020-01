LEGGI ANCHE

E' festa grande al San Paolo per una vittoria tanto attesa – quanto inaspettata – degli azzurri contro i bianconeri di Sarri. Un Napoli deciso e finalmente di carattere, stende la Juventus dei campioni per due reti ad una, facendo letteralmente esplodere i tifosi presenti sugli spalti.«Una vittoria incredibile – commentano – che dimostra quanto sia ancora viva questa squadra e quanto possiamo ancora chiedere a questo campionato. Adesso dobbiamo pensare a risalire la classifica perchè la posizione in cui siamo non è da Napoli e solo con prestazioni come questa possiamo farlo. Stasera si sono visti undici leoni che hanno ringhiato su ogni palla. Si è visto il gioco, la tecnica e quella grinta che Gattuso ha saputo riportare nello spogliatoio. Bisogna andare avanti così e cercare di fare sempre meglio per poter tornare in Europa dalla porta principale. Questi tre punti sanno di rinascita e ci fanno volare sulle ali dell'entusiasmo».