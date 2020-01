Un Napoli da impazzire, risorto dalle sue ceneri, batte al San Paolo la Juve dell'ex tecnico Sarri per 2-1, al termine di una partita perfetta. Il gol di CR7 allo scadere non vanifica il doppio vantaggio della ripresa con Zielinski e un grande gol di Insigne, sempre più trascinatore del Napoli targato Gattuso. Una squadra che ha ritorvato anima e coraggio proprio nella partita più difficile. Insieme con le gare col Liverpool, in una stagione travagliata, arriva la gioia più grande dell'anno.

LA PARTITA IN DIRETTA

Ritmi e toni subito alti al San Paolo. Il Napoli prova a sfoderare gioco, ma di fronte c'è l'avversario più ostico: l'avversario di sempre. L'ex Sarri si presenta nel suo vecchio stadio col tridente delle meraviglie, Dygualdo. Al 2' Fabian ci prova dalla distanza ma il sinistro è largo. Gli azzurri sembrano in palla, Demma lì ne mezzo offre equilibrio e si rende punto di riferimento. Il San Paolo è caldo, i tifosi fanno la loro parte. Milik sfiora il gol di testa da angolo: boato. Al 14' Ronaldo va al tiro da lontano ma il tentativo è sbilenco. Un minuto dopo è Callejon che non riesce ad arpionare un super assit di Insigne. Poco dopo è Mario Rui ad andare al tiro da lontano: alto sulla traversa.

Quando la Juve ha la palla al piede, il Napoli combatte, lotta. Cosa non da poco viste le ultime prestazioni. Al 28' Milik ha una buona palla in area ma spreca. La Juve prende pian piano coraggio, il Napoli difende raddoppiando e tiene. Al 42' CR7 prova di testa da palla ferma ma non va. Il primo tempo termina a reti bianche.

La ripresa inizia senza cambi. Subito punizione pericolosa per la Juve per un fallo di Mario Rui, sventata dalla difesa. Poi è lo stesso portoghese a inventarsi una percussione personale, ma il tiro è fuori di molto. Pjanic si fa male, dentro Rabiot. Al 52' CR7 va in gol dopo un palo di Dybala ma è in fuorigioco (chiamato tardivamente). Nell'azione successiva ci prova Zielinski: alto sopra la traversa. Brividi per Higuain al tiro al 60' ma Meret para.

Due minuti dopo, l'apoteosi. Insigne va al tiro dalla distanza, Szczesny non trattiene e Zielinski come un fulmine la scaraventa in rete per l'1-0. Il San Paolo è una bolgia. Al 67' grande parata di Meret su CR7, poi Gattuso cambia Demme (già ammonito) per Lobotka.

Al 70' il Napoli reclama un rigore per un fallo di mano in area juventina: l'arbitro lascia proseguire. Entrano Douglas Costa, Rabiot e Bernardeschi per Sarri. Al 74' acrobazia in area di Insigne ma il tiro è fuori. La Juve prova a far vedere la sua superiorità di rosa, gli azzurri stringono i denti. Insigne lotta come un leone e sprona il pubblico. Poi entra Elmas per l'autore del gol Zielinski. Brividi all'81 per un retropassaggio di testa di Rui, para Meret. Fabian ci prova da fuori, applausi d'incoraggiamento. E all'86' l'apoteosi, il Napoli si riaffaccia in area bianconera e Insigne insacca la magia del 2-0, lo stadio impazzisce. A ogni tocco di palla scattano gli "olè" del San Paolo. Dopo quattro sconfitte di fila in casa, finalmente una gioia. Spazio anche per Llorente, al posto di Milik. Al 90' però CR7 insacca il 2-1 complice una mezza dormita difensiva. Sono 4 i minuti di recupero. La Juve ci crede e spinge. CR7 commette fallo in area e si fa ammonire. Meret all'ultimo minuto para un'acrobazia di Higuain. Ma è finita: il Napoli batte la Juve di Sarri.



1 Meret; 23 Hysaj, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 15 Daniele, 27 Karnezis, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 68 Lobotka, 98 Leandrinho. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3)

1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 21 Higuain, 7 Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 8 Ramsey, 11 Douglas Costa, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 41 Coccolo. All: Sarri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA