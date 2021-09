Insigne e Koulibaly, il Napoli vince nel segno di due grandi capitani

A volte, soprattutto dopo una partita come quella vissuta ieri pomeriggio al Maradona, bisogna dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E la verità è che alla vigilia del big match in pochi credevano che il Napoli sarebbe riuscito a fare quello che era chiamato a fare e cioè dare il colpo di grazia a una squadra incerottata che seppur in maglia bianconera non appariva affatto come un avversario insuperabile. Se la storia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati