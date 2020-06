© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra il remake dello scorso venerdì, ma stavolta la posta in palio è ancora più alta. Il Napoli si ritrova all', al centro città, dopo l'allenamento pomeridiano che serviva per schiarire le idee di Gennaro Gattuso in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus di domani sera a Roma.La notte porterà consiglio, una lunga notte che accompagnerà gli azzurri tutti insieme. Mario Rui - che domani si gioca il posto dal 1’ - il primo a scendere dal bus, poi via via tutti gli altri. Lozano a capo chino, Mertens e Insigne i più acclamati dai circa 30 curiosi e tifosi presenti all'esterno della struttura.» la richiesta dei tifosi per il loro capitano. Gattuso già concentrato per domani si infila di corsa in hotel, a chiudere la delegazione azzurra prima il ds Giuntoli e poi il vice presidente Edo De Laurentiis. Il papà Aurelio sarà con la squadra solo nelle prossime ore, contrariamente a quanto successo venerdì in occasione della semifinale.