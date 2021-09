Napoli-Juventus, vendita aperta dalle 14 ai possessori di voucher

Dopo l'interruzione arrivata ieri, ecco che riparte la vendita dei tagliandi per assistere a Napoli-Juventus della prossima giornata di campionato. Come riportato dal club attraverso i suoi canali ufficiali, dalle 14 di oggi pomeriggio e fino a domenica sarà possibile acquistare i tagliandi per chi in possesso di voucher o di fidelity card.

Il club è sempre in attesa della decisione finale dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, ente che ieri aveva chiesto l'interruzione della vendita dei tagliandi. La decisione - sulla presenza o meno dei tifosi juventini al Maradona sabato prossimo - arriverà nelle prossime ore.