Napoli-Juventus, biglietti sospesi: manca l'ok dell'Osservatorio

Le file erano già partite, ma i tifosi del Napoli hanno dovuto fare dietrofront: come informato anche la club, infatti, la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus (in programma da oggi alle 12) è stata temporaneamente sospesa per su indicazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Quella tra la squadra di Spalletti e di Allegri, infatti, è considerata in ogni caso partita ad alto rischio, visto anche il ritorno allo stadio dei tifosi. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva sui biglietti relativi ai tifosi juventini che saranno (o non saranno) allo stadio Maradona da parte degli organi preposti e sarà quindi possibile riattivare la vendita.