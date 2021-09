Napoli-Juventus, disagi per i ticket: rebus code per l'accesso allo stadio

Ancora disagi per l'accesso degli spettatori allo stadio Maradona. Si sono ripetuti per l'amichevole Napoli-Benevento dopo i problemi per la prima dei campionato Napoli-Venezia del 22 agosto. Alcuni varchi dell'impianto chiusi, controlli prolungati sui Green pass, molti tifosi sono entrati quando la gara era già cominciata da tempo. Preoccupazioni in vista della partitissima Napoli-Juventus di sabato 11 settembre, da disputare in orario pomeridiano.

Si segnalano, intanto, ancora disagi per l'acquisto dei tagliandi on-line per la gara. Alcuni tifosi si sono visti annullare la Fidelity Card prima della scadenza e hanno quindi dovuto rifarla in anticipo, altri hanno dovuto rifare la procedura per ottenere un secondo tagliando anche se il regolamento prevedeva l'acquisto automatico di due tagliandi con una tessera.