Il migliore attacco della serie A contro la migliore difesa: Napoli-Juve è innanzitutto la sfida tra il reparto offensivo azzurro e quello difensivo bianconero. La squadra di Spalletti che brilla nel palleggio veloce e nelle tante soluzioni per trovare la via del gol e quella di Allegri compatta a tutto campo e abilissima nelle ripartenze. I duelli che accenderanno la sfida del Maradona saranno innanzitutto quelli tra Osimhen e Bremer, Kvaratskhelia e Danilo, le due stelle dell'attacco di Spalletti contro due pedine fondamentali nella difesa di Allegri. E poi i confronti a centrocampo. L'incrocio tra Anguissa e Rabiot, un duello di potenza e tecnica quello tra il camerunense e il francese. E quello tra Zielinski o Elmas e Locatelli all'impronta della grande qualità delle giocate. I due fari sono Lobotka e Paredes, i due playmaker che muovono la palla dal basso e fanno girare tutta la squadra con i tempi giusti.

Decisive poi saranno le fasce: Kostic se la vedrà con Di Lorenzo, sull'altra corsia uno tra Chiesa e McKennie sarà opposto al laterale sinistro azzurro (Mario Rui o Olivera). In attacco la Juve proporrà il polacco Milik, l'ex della partita, che sarà controllato da Kim e Di Maria da trequartista che non darà riferimenti e si muoverà centralmente dove troverà Rrahmani.

L'area di rigore

Osimhen vs Bremer

Dieci gol, capocannoniere del campionato: Osimhen è sempre più il trascinatore del Napoli (ieri ha ricevuto a Castel Volturno il premio Globe Soccer Awards di miglior giovane dell'anno 2022 che gli era stato assegnato a novembre scorso a Dubai) con la sua velocità potrà mettere in difficoltà la difesa di ferro dei bianconeri di Allegri, la meno battuta in serie A con soli sette gol al passivo. A fermarlo proverà innanzitutto Bremer, il centrale difensivo brasiliano che proprio per le sue caratteristiche di rapidità nel breve ma anche di recupero a campo aperto potrà essere quello più adatto a contrastarlo. Il nigeriano attacca lo spazio in maniera perfetta, il difensore bianconero è perfetto nelle letture delle situazioni di potenziale pericolo.

La corsia destra

Di Lorenzo vs Kostic

Decisive le sfide sulle fasce: Kostic proverà a sfondare dal lato Di Lorenzo ma nello stesso tempo dovrà stare attento alle discese del capitano azzurro che contribuisce sempre con grande continuità alla partecipazione nella manovra offensiva. Il serbo è un cliente scomodo e Allegri lo sta schierando spesso sulla sinistra dell'attacco bianconero.

Sulla fascia destra della Juve potrebbe esserci Chiesa che è in ballottaggio con McKennie e un altro incrocio decisivo sarà da quel lato con Mario Rui favorito su Olivera. Altro duello determinante perché i bianconeri sono molto pericolosi anche sulla loro destra ma da quel lato, il sinistro difensivo azzurro, il Napoli spinge molto sia con il portoghese che con l'uruguaiano.

Il centrocampo

Anguissa vs Rabiot

Anguissa e Rabiot, il duello tra i due centrocampisti che contrastano e attaccano: quantità e qualità, il camerunense e il francese si incroceranno domani sera al Maradona e potranno spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra della supersfida. Forza fisica, grande lavoro in fase difensiva e abilità di proporsi negli spazi con allunghi in verticale che creano sempre difficoltà agli avversari. E tutti e due hanno anche la capacità di puntare verso la porta avversaria per far gol: Anguissa ne ha segnati tre, uno in Champions contro il Liverpool e la doppietta in campionato al Torino. Rabiot ha realizzato cinque reti, la doppietta al Maccabi Haifa in Champions, e tre in campionato, due all'Empoli e una all'Inter.

La corsia sinistra

Kvaratskhelia vs Danilo

Finte, dribbling, ricerca continua dell'uno contro uno, spunti finalizzati all'assist decisivo oppure al tiro per far gol: Kvaratskhelia è l'esterno sinistro del tridente azzurro che proverà a fare la differenza contro la Juve, dopo le prime due prestazioni del 2023 sotto tono contro l'Inter e la Sampdoria. A limitarne le potenziali ci proverà innanzitutto Danilo, il difensore brasiliano che ha nella duttilità un suo grande punto di forza e può ricoprire con la stessa efficacia qualsiasi ruolo difensivo. Gli spunti di Kvara e la solidità di Danilo, un duello tra due assi della supersfida del Maradona: il georgiano a caccia del primo gol del nuovo anno contro il brasiliano che un gol pesantissimo lo ha firmato nell'ultimo turno contro l'Udinese.