Si riunirà martedì 22 dicembre a Roma il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, chiamato ad esaminare il ricorso del Napoli sulla partita non giocata contro la Juve il 4 ottobre scorso. Nei primi due gradi di giudizio il club azzurro, assistito dall'avvocato Mattia Grassani, ha subito la sconfitta a tavolino per 0-3 e un punto di penalizzazione. Il ricorso - De Laurentiis ha affiancato a Grassani l'amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo - sarà esaminato dal Collegio, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini, a sezioni unite. Atteso già in serata l'esito.

Ultimo aggiornamento: 19:02

