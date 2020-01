Su richiesta della Regione Campania, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio per l'incontro di calcio Napoli - Juventus di domenica 26 gennaio. Quattro corse straordinarie partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso Piazza Garibaldi e Gianturco in orario compreso tra le 22.50 e le 23:30. In direzione Pozzuoli è previsto un solo treno straordinario con partenza programmata alle 23.00. © RIPRODUZIONE RISERVATA