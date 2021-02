Juventus-Napoli, decisa la data: si giocherà mercoledì 17 marzo

Dopo l'eliminazione del Napoli dalla Europa League la Lega Serie A potrà fissare il recupero di Juventus-Napoli, la partita - terza giornata di campionato - non disputata il 3 ottobre perché due Asl impedirono agli azzurri di mettersi in viaggio dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas.

Si giocherà mercoledì 17 marzo, alle ore 20.45, a Torino. Per il Napoli ci saranno tre trasferte in una settimana: prima della Juve, giocherà in casa del Milan (domenica 14) e dopo sul campo della Roma (domenica 21).

Ultimo aggiornamento: 22:39

