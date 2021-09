De Laurentiis applaude Spalletti: «Sa gestire bene e non si offende»

«È un buon inizio di stagione. Devo ringraziare Spalletti: ha dato un gioco interessante a questa quadra e trovato una quadra». Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che si presenta alle telecamere Dazn dopo il match con la Juventus. «Dispiace per l'errore iniziale, questa partita si poteva vincere anche 2-0. Ma ringrazio la squadra, Spalletti e il dodicesimo uomo in campo: è encomiabile il comportamento dei tifosi al Maradona. L'entusiasmo fa bene: Spalletti l'abbiamo scelto perché sa gestire le cose, ci si può parlare serenamente, non ha problemi come altri».

«Combattiamo contro tutti: ho sempre detto che non si possono fare tante partite all'anno» ha detto ADL pensando all'Europa League: «Mi fa piacere andare a giocare contro il Leicester che è una squadra di alto livello in Premier League e che mi piace vedere, stasera c'è stata una partita quasi all'inglese anche qui. Il problema è farsi accettare da Boris Johnson, non possiamo giocare senza Ospina e Osimhen. Ho parlato con l'Uefa e mi hanno rasserenato, anche altre squadre sono nella nostra situazione, ma vediamo cosa accadrà».