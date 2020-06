LEGGI ANCHE

Non è stata una delle sue migliori prestazioni da quando è in azzurro, ma per Giovanni Di Lorenzo quella contro l'è stata solo la prima gara dopo tre mesi si inattività. Ilè sembrato ancora lontano dalla migliore condizione ma il passaggio in finale era l'unico obiettivo possibile.Un obiettivo anche da festeggiare prima di calarsi nell'atmosfera di concentrazione della finale di mercoledì per il Napoli si è così goduto una pizza in casa regalando anche al pizzaiolo una sua maglia azzurra firmata, sperando di poterne ordinare ancora una col sorriso il prossimo giovedì.