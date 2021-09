Live Napoli-Juventus 0-0: subito occasione per Politano!

È il grande giorno di Napoli-Juventus: allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, gli azzurri di Luciano Spalletti affrontano la Juventus di Massimiliano Allegri. Il Napoli ha vinto le prime due gare di campionato, i bianconeri sono fermi all'unico punto finora.

Come anticipato alla vigilia, Spalletti lancia l'ultimo arrivato Anguissa subito titolare in mezzo al campo con Fabian Ruiz. Il Napoli parte forte e dopo 21” già sfiora il gol con Politano che non trova la porta con un bel colpo di testa su cross di Insigne dalla sinistra.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 7 Elmas, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 12 Marfella, 46 Idasiak, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 11 Lozano, 13 Rrahmani, 20 Zielinski, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Juventus (4-3-3)

1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 17 Pellegrini; 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 20 Bernardeschi, 9 Morata, 44 Kulusevski.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 4 De Ligt, 8 Ramsey, 18 Kean, 24 Rugani, 35 De Winter, 46 Soulé, 47 Miretti. All. Allegri.

Arbitro: Irrati di Firenze.