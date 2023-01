Napoli-Juventus live, Allegri punge: «È più decisiva per il Napoli che per noi»

Il migliore attacco della serie A contro la migliore difesa: Napoli-Juventus è innanzitutto la sfida tra il reparto offensivo azzurro e quello difensivo bianconero. La squadra di Spalletti che brilla nel palleggio veloce e nelle tante soluzioni per trovare la via del gol e quella di Allegri compatta a tutto campo e abilissima nelle ripartenze.

Calcio d'inizio alle 20:45, il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Per vederla in tv, occorrerà dunque scaricare l'app di Dazn su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecasto console PlayStation e XBox. Gli abbonati a Dazn e Sky, invece, potranno attivare Zona Dazn e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.