© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via, dentro? Questa è l'idea di Leonardo, il dirigente brasiliano del Paris Saint Germain che in queste settimane ha messo gli occhi sul difensore del Lille suo connazionale che piace tanto anche aldi Giuntoli. Nella giostra dei difensori centrali, il Psg si lancia sul brasiliano e proverà quindi a trattenerlo in Ligue 1 il prossimo anno, anche se con un'altra divisa.LEGGI ANCHE Koulibaly, Mertens è come Higuain: «E suo padre mi ha aiutato tanto» Il pericolo, come riportato da Eurosport, per i parigini potrebbe essere il ritardo. In tanti hanno infatti apprezzato il calciatore negli ultimi mesi,è molto seguito in Premier League da, Everton e persino, mentre in Italia proprio il Napoli si era interessato a lui guardando anche a, altro pezzo pregiato del Lille.