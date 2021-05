Il Napoli e le ombre (bianconere) del campionato perso tre anni fa

C'è chi ha visto delle ombre (bianconere) in questo finale di campionato come tre anni fa, quando alla quart'ultima giornata si spensero le speranze di scudetto del Napoli. Ricordate? Gli azzurri vinsero sul campo della Juve, con quel colpo di testa di Koulibaly che affondò la capolista e li portò a -1. Ma poi, nella 35esima giornata, la Juve vinse in casa dell'Inter nello strano modo che anche recentemente l'arbitro Orsato ha ricordato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati