Inviato a Castel Volturno

Rino Gattuso mette in guardia il Napoli su tutti i pericoli legati alla partita con la Juve: «Hanno una qualità altissima, palleggiano bene e in questo si vede la mano dell'allenatore che a me è sempre piaciuto, a volte ho fatto copia e incolla. Dovremo essere bravi a limitare le loro giocate, a capire chi potrà farci meno male». Sa di avere un fattore in più, il San Paolo - «La spinta dei tifosi è importantissima» - e vuole un Napoli al veleno: «Sì, inteso come modo di annusare il pericolo, di stare in campo di lottare».



🎙 #Gattuso “In alcune partite abbiamo dimostrato il nostro valore, quel che manca è la continuità”

⚽️ #NapoliJuve 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kOP6hF05oN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 25, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Grandi elogi a Sarri: «Siamo professionisti, non è giusto usare la parole traditore, né per lui né per Higuain». Il mercato? «Il 31 finisce, per fortuna. Poi dal giorno dopo comincia un'altra stagione, dovremo pensare tutti 24 ore su 24 solo al Napoli per migliorare la stagione». Gli elogi a Insigne: «Deve provare sempre a salare l'uomo, questa è la sua qualità. Per me è tra i venti giocatori di maggior talento degli ultimi dieci anni. Contro la Lazio ha giocato molto bene, deve dare continuità».Promosso a pieni voti Demme: «Rende tutto facile, gioca semplice ed essenziale e i compagni lo cercano». Politano? «Ne parliamo quando arriva se arriva». Il modo di stare in campo: «Non possiamo consentirci di fare pressing alto perché quando viene saltata la prima linea andiamo in difficoltà. E poi i dati dicono che prendiamo un gol ogni tre tiri che subiamo in porta e realizziamo solo il dieci per cento di quello che creiamo: dobbiamo migliorare innanzitutto su questo».