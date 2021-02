Serviva una risposta e risposta è arrivata. Non è un Napoli bello, ma bella è la vittoria di misura contro la rivale di sempre. «Siamo in grande difficoltà, senza tanti calciatori, ma abbiamo sofferto facendo la partita che dovevamo fare» ha detto Gennaro Gattuso. «Sicuramente la Juventus meritava qualcosa in più ma la mia squadra stasera ha portato a casa una grande vittoria. Ci voleva per il morale. Ora speriamo di recuperare qualche calciatore, perché siamo corti e ci servono forze fresche».

«Quest'anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione. Se siamo ancora attaccati alla zona Champions è grazie alla squadra» ha aggiunto Gattuso a Sky Sport. «Ci mancano punti in tante partite, a livello di mentalità siamo mancati, ma bisogna anche analizzare quello che ci è successo in questi mesi. Dubbi sulla squadra non li ho mai avuti: se non avessi avuto la loro fiducia sarei andato via. Ospina? Il calcio è così, le difficoltà arrivano tutte insieme ma non dobbiamo piangerci addosso. Speriamo di non perderne altri, mi sarebbe piaciuto giocare il campionato con la squadra al completo».

«Dobbiamo fare i complimenti a chi va in campo, danno sempre massima disponibilità. Faccio i complimenti a Maksimovic, che è in scadenza e potrebbe già firmare con qualche altra squadra» ha detto Rino. «Non ho messaggi da mandare stasera: sono state dette tante cose, ma l'allenatore deve essere giudicato e a me piace essere giudicato per quello che faccio. Non mi stanno bene gli attacchi personali, ma se pensano che non sia all'altezza di allenare il Napoli sticazzi. La società mi giudica per quello che faccio, quando non andrò più bene mi manderanno via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA