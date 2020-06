LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il Napoli vincesse lasi risolverebbe dall’interno quest’annosa questione, che viene anche messa sul tavolo dai rispettivi agenti in caso di trattative per cessioni e rinnovi». Così si è espresso, avvocato tra gli altri di Kalidou Koulibaly nel contenzioso con il Napoli in merito ai fatti che hanno seguito l’ammutinamento dello scorso novembre: «Se si riuscisse ad avere una buona notizia mercoledì sera, si potrebbe anche trovare una soluzione definitiva con maggior semplicità».«Credo che questa squadra stia dando il massimo e si sia ricompattata negli ultimi periodi» ha continuato il legale del difensore azzurro a Radio Marte: « Gattuso ha riportato, anche grazie a, un’aria diversa. C’è stato un riavvicinamento serio con il rresidente. I giocatori, più che le multe, temono l’eventuale giudizio per danni d’immagine. Io credo che alla fine, anche per via delle questioneche saranno pagati tutti, forse i giocatori lasceranno qualcosa o rinunceranno alle multe».