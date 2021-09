Napoli-Juve, è sempre Koulibaly: «Grandi ma ora non esaltiamoci»

La grande festa sotto la curva B: Koulibaly affonda la Juve a sei minuti dalla fine e si gode la vittoria con i compagni, momenti interminabili di felicità. E poco prima la gioia per il gol del 2-1 che festeggia scattando una foto ai tifosi. «L'esultanza dopo il gol del 2-1? Ho visto i tifosi, è stato troppo bello. Volevo fotografare il momento, la vittoria è per loro che ci sono mancati per oltre un anno e vederli qua ci rende felici, i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati