Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre. E non lo è soprattutto per chi quella rivalità l'ha vissuta fino alla fine. Per chi, come Ezequiel Lavezzi, ricorda bene i trascorsi azzurri contro i bianconeri. L'ex attaccante argentino ha caricato sui social una foto di un vecchio Napoli-Juventus - in finale di Coppa Italia nel 2021 - con un messaggio per la squadra di Gattuso: «Azzurro fino alla lingua» ha scritto il Pocho.

