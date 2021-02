Lozano contro Ronaldo, al Maradona sarà una supersfida tra i due bomber di Napoli e Juventus. Il messicano ha svoltato in maniera definitiva dopo la prima annata piena di difficoltà in maglia azzurra: in questa stagione è lui il vero trascinatore, il più brillante anche in questa fase di difficoltà della squadra, tra campionato e coppe ha messo a segno 13 gol, il migliore in questo senso della formazione di Gattuso. Il portoghese, capocannoniere della serie A con 16 gol, ha mantenuto un rendimento straordinario anche in questa stagione giocando tutte le partite di campionato e facendo sempre la differenza nelle sfide più importanti e dando un contributo fondamentale nei momenti di maggiore difficoltà dei bianconeri: una media gol incredibile, 23 reti tra campionato e coppe in 25 partite.

Hirving è in condizioni splendide, ha giocato tutte le partite di campionato (19 presenze da titolare e una sola partendo dalla panchina, quella contro il Torino) l'ultimo ad arrendersi anche nella semifinale di ritorno di coppa Italia a Bergamo, suo il gol, il terzo nella manifestazione tricolore, che ha riacceso per un po' le speranza del Napoli fino alla terza rete dell'Atalanta firmata da Pessina. Un guizzo di straordinaria rapidità, quella che è la qualità principale del messicano acquistato nell'estate del 2019 dal Psv Eindhoven per 42 milioni: irresistibile nell'uno contro uno, va sempre via in dribbling al difensore avversario, velocissimo e tecnico, sulla fascia è una furia, lo sbocco offensivo più pericoloso per il Napoli. Da esterno può giocare sia a destra che a sinistra, posizione che ricoprirà oggi contro la Juve, un jolly offensivo pronto per tutti gli usi che Gattuso ha impiegato anche da centravanti nel periodo di assenza contemporanea di Osimhen e Mertens. E Lozano in questa stagione ha mostrato anche un feeling particolare con un il gol, già 9 le reti in campionato, 6 al Maradona (le doppiette con Genoa e Atalanta e i gol con Sampdoria, Fiorentina) tre in trasferta con Crotone, Cagliari e Verona. Importante anche nell'ultimo passaggio, tre gli assist in campionato e uno in coppa Italia: la sua presenza è fondamentale per l'imprevedibilità del reparto offensivo azzurro, qualsiasi sia il sistema di gioco, 4-3-3 oppure 4-2-3-1. Un rendimento costante, spesso tra i migliori in campo in assoluto, un punto fermo per Gattuso, alla Juve segnò un gol nella partita di campionato persa l'anno scorso 4-3 a Torino.

Ronaldo è sempre l'uomo decisivo per la Juve, una media gol fantastica, 23 gol in 25 partite, un campione assoluto che fa la differenza soprattutto nelle partite che contano di più: suo il marchio sul successo bianconero nella finale di Supercoppa contro il Napoli e su quello in coppa Italia sempre a Milano contro l'Inter. Infallibile in campionato, 16 reti in 17 match all'incredibile media di quasi un gol a partita. CR7 re in campo e anche sui social con ben 500 milioni di follower, nessuno come lui in tutto il mondo, un campione a livello planetario anche in termini di notorietà: una carriera incredibile e la voglia matta di continuare a battere record su record. Il portoghese ha compiuto la scorsa settimana, il 5 febbraio, 36 anni ma ha ancora una grande voglia di migliorare i suoi numeri da record: 763 reti in carriera, con la Juve ha segnate 88 gol e si avvicina quindi passo dopo passo a quota 100 con la maglia bianconera. Nella prima stagione con la Juve firmò 28 gol, l'anno scorso chiuse a 37 reti, adesso è a 23 centri e avrà la possibilità di migliorarsi ancora con la squadra di Pirlo impegnata su tre fronti. Il suo terzo anno alla Juve, un rendimento costante e la straordinaria capacità di riuscire a fare sempre la differenza negli appuntamenti importanti: Ronaldo mette puntualmente le marce alte nelle sfide decisive e questo mese di febbraio sarà pieno di impegni per i bianconeri, mercoledì c'è l'andata degli ottavi di finale di Champions League, la trasferta contro il Porto. Ma ora la testa sarà tutta sulla supersfida al Maradona. Con la maglia bianconera ha messo a segno 3 gol contro il Napoli, due la stagione scorsa (uno nel successo per 4-3 a Torino e un altro nel ko per 2-1 a Fuorigrotta) e uno quest'anno nella finale di Supercoppa del 20 gennaio scorso al Mapei Stadium a Reggio Emilia.

