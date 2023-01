Spalletti e la Juventus, tabù sfatato con il Napoli

Spalletti e la Juve. Storie di incroci spesso finiti male per il tecnico toscano. Che ha un conto aperto con la Vecchia Signora, la squadra che più l'ha battuto nelle sfide faccia a faccia. Basta dare un'occhiata ai numeri di Luciano da Certaldo contro i bianconeri: venerdì sarà il suo trentesimo duello, con un fardello veramente pesante da portarsi appresso. Tre sole le vittorie ottenute dalle squadre di Spalletti, sei i pareggi e ben 20 le sconfitte. 0,52 la media punti, poco lusinghiera, ottenuta dall'ex guida di Roma e Inter contro la Juventus. C'è da dire che il discorso è diverso quando si parla del Napoli di Spalletti. Che nei due incontri dello scorso anno è imbattuto. 1-1 al ritorno nel giorno dell'Epifania, con una squadra decimata, i famosi 13 uomini tra campo e panchina, e 2-1 all'andata, con i gol di Politano e Koulibaly a rimontare quello iniziale di Alvaro Morata.

La prima volta in cui riuscì a battere la Juventus fu nel maggio 2017 con la Roma all'Olimpico. Anche qui rimonta dopo il vantaggio iniziale di Lemina, con De Rossi, El Sharaawy e Nainggolan a chiudere il discorso per il 3-1 finale. Considerando tutte le competizioni, i precedenti salgono a 27, e si aggiunge la vittoria ottenuta in Coppa Italia nel 2006, sempre sulla panchina della Roma, contro i bianconeri di Capello. La prima sfida, alla guida dell'Empoli, è datata addirittura al campionato 97/98. 5-2 per i bianconeri con tripletta di Alex Del Piero.

Poi Sampdoria, Venezia e Udinese nel destino di Lucianone: 11 partite e nessuna vittoria. Con la Roma, invece, sono dieci le sfide ai bianconeri. E una di quelle fu fondamentale, perché portarono alle dimissioni di Spalletti. Era il 30 agosto 2009. Finì 3-1 per la Juve in cui giocava ancora Cannavaro. Doppietta di Diego, gol di Felipe Melo e rete della bandiera del solito De Rossi. Il giorno dopo Luciano mise nelle mani di Rosella Sensi il proprio contratto. La fine della prima era Spalletti. Iniziata male contro la Juve, che nella prima sfida con i giallorossi li seppellì sotto quattro gol.

Altra partita fondamentale, per i colori azzurri stavolta, fu l'Inter-Juventus del 2018, quello del campionato dei 91 punti per il Napoli. Spalletti, dopo l'esperienza allo Zenith, era approdato a Milano. I bianconeri rimontarono sino al 2-1 finale. Gara famosa per la mancata espulsione di Pjanic e per la scomparsa dell'audio dell'arbitro Orsato con il Var. Spalletti, che si giocava la Champions, che arrivò però il turno successivo, all'ultima giornata, sottolineò, a fine partita che "la seconda ammonizione di Pjanic è sotto gli occhi di tutti". Spalletti finì anche nel mirino dei tifosi azzurri per un cambio giudicato troppo prudente, con Santon messo in campo al posto di Mauro Icardi. "Facile parlare dopo - rispose ai giornalisti - ma le conseguenze le pago io. Bisogna però capire perché si è costretti a fare quelle sostituzioni".

Venerdì un altro capitolo, anche se Spalletti con il Napoli sembra essersi messo la sindrome Juventus definitivamente alle spalle. Merito della vittoria dell'anno scorso ma ancor di più del pari allo Stadium, con mezza squadra fuori tra Covid e infortuni. Una partita che sembrava segnata alla vigilia. Poi sul campo Mertens portò in vantaggio gli azzurri e Chiesa rispose. Ma alla fine i rimpianti furono più per il Napoli che per i bianconeri.