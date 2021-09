Napoli-Juventus, appello ai tifosi: «Stadio aperto, ma anticipatevi»

«I cancelli apriranno alle 14:00 per Napoli-Juve, quattro ore prima. Ma i tifosi devono darci una mano». Queste le parole di Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, nella vigilia del grande match. «Bisogna anticiparsi per il bene di tutti. Per noi aprire con anticipo è un sacrificio organizzativo e non economico, per questo chiediamo ai tifosi di anticiparsi il più possibile».

«Abbiamo proposto a TickeOne di inserire il Green pass sul biglietto per far sì che i controlli siano più rapidi, al momento però non è ancora realizzabile» ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Potevamo lavorare con 50 steward per Napoli Benevento, invece ne abbiamo impiegati 220. Domani faremo una diretta facebook dai tornelli dalle 14:00 per dimostrare gli sforzi che stiamo facendo. Ci troviamo in una situazione fuori dall'ordinario».