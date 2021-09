Napoli-Juventus, Ospina c'è! Esordio per Anguissa, c'è anche Zielinski

La prima volta di Zambo Anguissa, il neo azzurro che stasera sarà in campo in Napoli-Juventus. Per il big match del Maradona, Spalletti chiama Ospina - rientrato solo nelle scorse ore a Napoli - e Idasiak a completare il pacchetto dei portieri per sostituire Meret infortunato. Convocazione anche per Piotr Zielinski, nonostante una forma fisica non al massimo. Out restano Mertens e Ghoulam, oltre agli infortunati Demme e Lobotka.

LEGGI ANCHE Anguissa è pronto per Napoli-Juve, nuovo look dal barbiere napoletano

Questi i convocati:

Ospina, Idasiak, Marfella

Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus

Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Ounas, Politano, Insigne, Osimhen, Lozano, Petagna.