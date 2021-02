Tre settimane dopo la vittoria in Supercoppa, la Juventus di Andrea Pirlo deve lasciare il passo al Napoli dell’amico Gattuso. «Abbiamo perso per un episodio dubbio, ma abbiamo fatto una bella partita. Se fosse successo a noi un episodio del genere avremmo avuto tante polemiche». Così l'allenatore bianconero legge il match del Maradona: «Abbiamo creato tanto, dispiace aver perso, ma non abbiamo concesso mai occasioni. L'unica cosa che ci è mancata è stato il gol».

«A fine gara ho chiesto all'arbitro di ammonire il portiere avversario, altrimenti perde tempo ad ogni azione» ha continuato Pirlo a Sky Sport. «Come Juventus siamo sempre sulla bocca di tutti quando si tratta di episodi arbitrali. Quando si giocano così tante gare può capitare una mancanza di lucidità in momenti chiave, ma la mia squadra ha fatto una ottima partita. Attacco in difficoltà? Non sempre chi segna di più poi vince il campionato, non ho nulla da rimproverare ai miei attaccanti. La vetta della classifica ora è a dieci punti, ma per ora ci resta la prestazione: alla classifica ci penseremo più in là».

