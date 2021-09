David potrebbe non rientrare in tempo dal Sud America. Ma Davide è pronto. Con Meret fuorigioco per diverso tempo e Ospina impegnato con la sua Colombia, potrebbe essere Marfella sabato pomeriggio, alle 18, a difendere la porta azzurra al Maradona Stadium. E sarebbe una bella soddisfazione per il baby di Pozzuoli. Deve battere ancora la concorrenza di Idasiak, per il momento preferito a lui nella lista per l'Europa League. Ma sembra che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati