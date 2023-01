Napoli-Juventus, Spalletti cerca la quinta vittoria su Allegri ma la Juve è quasi tabù

Faccia a faccia per tredici volte negli ultimi dieci anni. E quel senso di Toscana che viene fuori sempre quando la panchina scotta. Luciano Spalletti da un lato, Max Allegri dall'altro: Napoli-Juventus sarà anche un po' sfida tra due allenatori che hanno costruito la prima e la seconda in classifica a propria immagine e somiglianza. Due condottieri che si conoscono bene e che più volte si sono affrontati in Serie A con il toscano azzurro che proverà domani sera a pareggiare i confronti.

Per tredici volte si sono affrontati tra Serie A e Champions League - con Milan e Zenit nel 2012/13 -, ed è Allegri a essere in vantaggio: cinque le vittorie dell'allenatore bianconero fin qui, l'ultima in quel Juventus-Inter della stagione 2018/19, l'ultima sulla panchina nerazzurra per Spalletti. La passata stagione, però, il Napoli si è preso 4 punti su 6, con la vittoria al Maradona e il pareggio (1-1) al ritorno in campionato. Quattro sono in totale le vittorie dell'allenatore di Certaldo contro il suo collega, altri quattro, invece, i pareggi tra i due.

Un bilancio piuttosto equilibrato contro Allegri, ma per Spalletti la Juventus è bestia nera da sempre: per 29 volte l'azzurro ha affrontato i bianconeri nella sua lunga carriera tra Serie A e Coppa Italia, solo tre le vittorie ottenute fin qui: quella con il Napoli dello scorso anno, in un Roma-Juventus (3-1) della stagione 2016/17 e poi sempre con i giallorossi, ma in trasferta, nel 2005/06 (3-2). Troppo poco per poter sorridere, troppo poco per poter stare tranquilli. Ma anche la giusta voglia di rivalsa per cambiare i numeri.