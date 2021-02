Zielinski titolare ancora una volta nel Napoli che affronta la Juventus. È uno di quelli che deve accendere la fantasia, da cui ci si aspetta la scossa e che da troppo tempo non riesce a smuoversi da un rendimento al di sotto delle attese. Ma in una gara in piena emergenza, con pochissime soluzioni in corso d'opera, non possono esserci passaggi a vuoto: il polacco non è più lo stesso da dopo il Covid, probabilmente perché anche il post non è stato semplice. In ogni caso, domani cerca la rivincita contro la Juve che gli ha regalato il primo trofeo della sua carriera, la Coppa Italia, ma anche la delusione in Supercoppa. Bisogna capire con i bianconeri in che ruolo verrà impiegato, perché c'è anche la possibilità che possa arretrare ancor di più.

Dipende da come giocherà Gattuso, se con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Magari potrebbe essere impiegato come con il Genoa, nella mediana a due (quel pomeriggio con Fabian al suo fianco).

