Napoli-Juventus, Cajuste non ci sarà: distrazione muscolare alla coscia, rischia il Barcellona

All'indomani del successo contro il Sassuolo in campionato, il Napoli di Francesco Calzona deve registrare un nuovo guaio muscolare dall'infermeria azzurra a castel Volturno.

Come confermato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, Cajuste si è sottoposto in queste ore a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l'iter riabilitativo anche nei prossimi giorni, ma le attenzioni di tutti ormai vanno sulla partita di Champions League contro il Barcellona, il cui ritorno si giocherà il 12 marzo prossimo in Spagna e sarà decisiva per il passaggio del turno.

Si proverà a recuperare il calciatore svedese per quella gara, ma difficilmente potrà esserci. E, in caso di convocazione, difficilmente potrà essere al cento percento. Lasciando Calzona con soli tre centrocampisti di ruolo: Traoré, Anguissa e Lobotka viste le esclusioni dalla lista europea di Dendoncker e Zielinski.

Lavora verso il recupero, invece, Ngonge che ha svolto allenamento personalizzato in palestra.