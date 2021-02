«Da quella partita abbiamo intrapreso una percorso di crescita, da lì la squadra ha alzato il livello, ha capito gli errori ed è iniziato un cammino più convincente». Andrea Pirlo ringrazia il Napoli e la Supercoppa, quella notte di Reggio Emilia che sembra aver trasformato i bianconeri dopo la vittoria. «Avevamo bisogno di tempo e ora i risultati positivi ci permettono di lavorare meglio. Guardiamo chi abbiamo davanti, ma cerchiamo di pensare solo a noi e al nostro percorso. La gara dell'andata? Ormai è acqua passata, oensiamo a domani».

In conferenza, l'allenatore juventino presenta la sfida di domani al Napoli. «Il nostro unico obiettivo è vincere e fare bene. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Sarà una gara importante per tutte e due le squadre, perché Napoli-Juve è sempre una sfida tra grandi squadre» ha aggiunto Pirlo. «Noi veniamo da un buon momento, loro magari un po' meno dopo la sconfitta dell'altra sera, però è una partita importante e la posta in palio si farà sentire. Mi dispiace della situazione di Gattuso, ma fa parte di questo lavoro: per ora penso ai miei problemi, momenti difficili possono capitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA